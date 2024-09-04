Отказавшись от ЖК-дисплеев в пользу OLED, Apple сможет улучшить контрастность и цветопередачу, а также повысить качество дисплея

Переход Apple на OLED-дисплеи в iPhone SE свидетельствует о значительных изменениях в стратегии компании и может оказать серьезное влияние на рынок поставщиков. Отказ от LCD в пользу OLED позволит Apple улучшить качество отображения, повысив контрастность и цветопередачу, а также снизить потребление энергии у устройств. Это также позволит iPhone SE конкурировать более эффективно с другими устройствами в своем классе.

Способность Apple сделать заказ у таких компаний, как BOE и LG, подразумевает, что компания стремится диверсифицировать свои источники поставок, чтобы уменьшить зависимость от Samsung. Этот шаг может быть особенно важным в свете глобальной конкурентной среды и ожиданий роста спроса на OLED-дисплеи.

С переходом на OLED-панели для бюджетного сегмента, в таких устройствах, как iPhone SE, Apple не только повысит качество своих устройств, но и может повлиять на общий рынок смартфонов, ускорив переход на современные технологии дисплеев. С учетом прогнозов, указывающих на рост поставок OLED над LCD в ближайшее время, можно ожидать, что эта тенденция будет продолжаться.