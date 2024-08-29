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10test
Мини-ПК GMKtec NucBox M7 и M7 Pro с чипом Ryzen 9 PRO 6950H стали доступны для предзаказа
NucBox M7 и NucBox M7 Pro ориентированы на средний ценовой диапазон и предлагают отличный игровой опыт с мощными функциями

Недавно GMKtec представила новые мини-ПК NucBox M7 и NucBox M7 Pro, которые работают на современных комплектующих AMD. Хотя отсутствие отдельной видеокарты может вызвать сомнения у некоторых геймеров, наличие порта OCuLink для подключения внешнего GPU является безусловным преимуществом. С возможностью установки максимального объема оперативной памяти DDR5 до 96 ГБ и объемом хранилища в 4 ТБ, модель NucBox M7 становится важным элементом портфолио мини-ПК от GMKtec.

Эти новые устройства, NucBox M7 и NucBox M7 Pro, ориентированы на ценовую категорию среднего уровня и предлагают отличные игровые возможности благодаря своим мощным характеристикам. NucBox M7 оснащён процессором Ryzen 7 PRO 6850H "Rembrandt" с 8 ядрами и 16 потоками, в то время как NucBox M7 Pro работает на Ryzen 9 PRO 6950H, который также имеет 8 ядер, но работает на более высокой тактовой частоте. Обе модели поддерживают до 96 ГБ оперативной памяти DDR5-4800 и до 4 ТБ накопителей PCIe 3.0 через два M.2 2280 слота.

Что касается интерфейсов, они предлагают широкий набор портов, включая USB 3.2 Gen 2, USB 3.0 Type-C, HDMI 2.1 и DisplayPort 2.0, а также обеспечивают поддержку Bluetooth 5.2 и WiFi 6.

Модели GMKtec NucBox M7 и NucBox M7 Pro можно предварительно заказать на сайте компании, а массовые поставки на рынок начнутся в скором времени. Начальная цена NucBox M7 составляет $469,99. Тогда как начальная стоимость версии NucBox M7 Pro составляет $479,99.

#displayport #oculink #gmktec #m7 pro #nucbox m7 #ryzen 7 pro 6850h #ryzen 9 pro 6950h
Источник: notebookcheck.net
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