Настраиваемые функции Wolverine V3 Pro обеспечивают явное конкурентное преимущество и идеально подходят для серьезных игроков.

Razer представила свой новейший контроллер Razer Wolverine V3 Pro, который позиционируется как «отличный беспроводной контроллер для киберспорта». Разработанный с использованием современных технологий, этот контроллер получил официальную лицензию Xbox.

Контроллер имеет четыре лепестка с функцией щелчка, четыре кнопки на бампере, триггеры Razer Pro HyperTriggers, прецизионные джойстики с эффектом Холла и беспроводное подключение Razer HyperSpeed Wireless.

Эрик Врона, новоиспеченный член команды Razer, отмечает, что «интуитивно понятный дизайн и настраиваемые функции Wolverine V3 Pro дают заметное конкурентное преимущество и идеально подходят для серьезных игроков».

Этот контроллер также совместим с приложением Razer Controller для более глубокой персонализации игровых настроек. Доступна проводная версия Wolverine V3 Tournament Edition, обеспечивающая постоянное подключение.