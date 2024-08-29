Новые наушники будут доступны в двух версиях с обновленным дизайном и улучшенным качеством звука.

По сведениям информатора Kosutami на платформе X, Apple может в скором времени анонсировать AirPods Pro 3. Выпуск AirPods Pro 2 состоялся в конце 2022 года. Ранее Марк Гурман из Bloomberg высказывал мнение, что релиз AirPods Pro 3 планируется в четвертом квартале 2024 года.

По информации источника, новые наушники предложат значительно улучшенную систему активного шумоподавления (ANC) по сравнению с AirPods Pro 2, хотя подробности о функционале пока не раскрыты. Apple позиционирует AirPods Pro 2 как имеющие вдвое более эффективную систему ANC по сравнению с предыдущей моделью. Будет любопытно увидеть, насколько значительно улучшатся AirPods Pro 3.

Марк Гурман ранее сообщал, что Apple также планирует добавить шумоподавление в AirPods 4, которые могут быть выпущены в конце 2024 или начале 2025 года. Последние новости указывают, что AirPods 4 могут появиться уже в сентябре вместе с iPhone 16.

По слухам, новые наушники будут представлены в двух версиях с обновленным дизайном и улучшенным качеством звука, а их зарядный чехол может получить разъем Type-C. Одна из моделей предполагается с динамиком для воспроизведения звука в функции отслеживания Find My. AirPods 4, ожидается, будут использовать чип H2 с повышенной производительностью, что должно улучшить шумоподавление и качество звука.