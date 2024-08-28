Проектор может проецировать изображения шириной до 150 дюймов при проекционном соотношении 0,23:1

Проектор Formovie Cinema Edge 4K UST Laser Projector официально представлен на мировом рынке. Эта модель обладает более низкой ценой по сравнению с популярным проектором Formovie Theater и имеет ряд отличий. Новейший проектор поддерживает Google TV и может проецировать изображения шириной до 150 дюймов.

Formovie представила Cinema Edge, как лазерный проектор ультракоротким фокусом 4K. Подобно предыдущей модели Theater, он также способен проецировать картинку шириной до 150 дюймов с соотношением проекции 0,23:1.

Сравнивая Cinema Edge и Theater, можно выделить несколько ключевых отличий. Theater использует синий фосфорный лазер с ALPD, обеспечивая яркость до 1900 люмен ISO и поддержку HDR10 и HLG. В то же время, Cinema Edge использует тройной лазерный источник с немного меньшей максимальной яркостью в 1800 люмен, но поддерживает Dolby Vision и HDR 10+. Кроме того, Cinema Edge предлагает цветовой охват 110% пространства Rec.709, в то время как Theater достигает 107% диапазона BT.2020.

Проектор укомплектован двумя динамиками Bowers & Wilkins по 15 Вт, совместимыми с Dolby Audio и DTS-HD, и работает с низком уровнем шума — менее 32 дБ. Среди других функций — Google TV, MEMC для сглаживания движения и поддержка Wi-Fi 6.