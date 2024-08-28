По сообщениям Google, это лучше подходит для написания «длинных формальных ответов»

Иногда возникает желание быстро ответить на электронное письмо с мобильного устройства, не углубляясь в целую систему ответов и все ее дополнительные функции и настройки. В таких ситуациях полезен режим быстрого ответа.

Согласно свежему посту в блоге, именно такую возможность Google недавно внедрил в своё приложение Gmail для Android. По утверждениям компании, новая функция создана для улучшения процесса «легких и быстрых ответов».

Теперь, вместо того чтобы выбирать опции «Ответить», «Ответить всем» или «Переслать» во время просмотра письма, будет возможность ввести свой ответ в текстовое поле, расположенное внизу цепочки электронных писем. После этого просто нужно нажать кнопку «Отправить», и ответ будет успешно доставлен адресату.

Если пользователь стремится получить полный набор инструментов для форматирования писем, включая функции жирного шрифта, курсива, цветного текста и другие возможности, достаточно нажать на иконку в верхнем правом углу текстового поля и расширить его до стандартного размера. Это более удобно для написания «длинных и официальных ответов», как заявляет Google.

Интересно, что данная функция не является новинкой. Впервые она была замечена шесть месяцев назад в феврале 2024 года, но, похоже, ее полноценный запуск состоялся только сейчас.

На данный момент эта опция доступна исключительно для пользователей Gmail на платформе Android, однако Google утверждает, что она станет доступна для iOS в этом году.