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10test
IBM представила процессор Telum II и ускоритель ИИ Spyre
Процессор IBM Telum II имеет восемь ядер с повышенной частотой до 5,5 ГГц и 36 МБ кэш-памяти второго уровня на каждое ядро

IBM представила новейший процессор Telum II и ускоритель ИИ Spyre для современных мэйнфреймов IBM Z, специально разработанных для поддержки AI. 

Сегодня компания раскрыла первоначальные архитектурные особенности процессора Telum II и ускорителя Spyre, созданных для оптимизации AI-нагрузок на мэйнфреймах следующего поколения IBM Z. Эти инновационные мэйнфреймы будут способствовать ускорению традиционных AI-задач, включая большие языковые модели (LLM), применяя совершенно новую ансамблевую методику AI.

Процессор IBM Telum II является восьмиядерным с увеличенными частотами до 5,5 ГГц и объемом кэша L2 36 МБ на ядро, также у него наблюдается 40%-й рост кэша на чипе, что в сумме дает 360 МБ. Кроме того, имеется виртуальный кэш L4 на 2,88 ГБ на каждую процессорную плату, что на 40% больше по сравнению с чипами первого поколения Telum. 

Каждый Telum II имеет встроенный AI-ускоритель, обеспечивающий низкие задержки и высокую пропускную способность для вывода AI. Также новый DPU для ускорения ввода-вывода интегрирован в чип Telum II, что обеспечивает 50%-е увеличение плотности ввода-вывода.

AI-ускоритель Spyre - это микропроцессор корпоративного уровня с объемом памяти 128 ГБ и поддержкой до 1 ТБ памяти на 8 платах, которые можно подключать к мэйнфрейму IBM Z с процессорами Telum II. Каждый ускоритель Spyre включает 32 вычислительных ядра, которые работают с типами данных INT4, INT8, FP8 и FP16, и оснащён платами с TDP 75 Вт. AI-ускоритель Spyre разработан для приложений, требующих низкой задержки и высокой пропускной способности.

IBM планирует запустить свои мэйнфреймовые системы ИИ Z с процессорами Telum II в 2025 году. В настоящее время AI-ускоритель Spyre находится на этапе технической предварительной версии и будет доступен к 2025 году.

#ibm #ai #fp16 #fp8 #int4 #int8 #spyre #telum ii
Источник: wccftech.com
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