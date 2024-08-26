В модели используется новейшая технология Quantum Dot Pro 2024, которая включает в себя четыре материала для улучшения яркости и чистоты цвета

TCL выпустила свой новый 50-дюймовый смарт-телевизор под названием 50T5K на рынке Китая. Уже сейчас устройство доступно для предзаказа, а официальные продажи стартуют 31 августа.

TCL 50T5K оборудован QLED Quantum Dot панелью и имеет охват цветового пространства DCI-P3 на уровне 96%. Производитель гарантирует высокое качество цветопередачи в течение 4000 дней работы.

Модель использует новейшую технологию Quantum Dot Pro 2024, которая включает четырехэлементные материалы для повышения яркости и чистоты цветов. Телевизор демонстрирует профессиональную цветопередачу и сертифицирован TUV Rheinland для низкого уровня синего света, что облегчает нагрузку на глаза.

Широкий угол обзора 178° и высокий коэффициент контрастности более 5000:1 делают изображение четким и ярким даже при сложных условиях освещения. Телевизор оснащен 12-нм чипом A55 с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенного хранилища, а также оснащен звуком Onkyo Hi-Fi. Он поддерживает Dolby Vision и другие технологии. В наличии имеются все необходимые возможности подключения, включая 2 HDMI и 2 USB. Интеллектуальное голосовое управление и стильный дизайн дополняют модель.