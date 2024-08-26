Эти функции будут представлены на выставке IFA 2024 вместе с Magic V3

Компания HONOR сообщила о сотрудничестве с Google Cloud для представления трех новых возможностей облачного искусственного интеллекта, которые будут доступны на предстоящем складном смартфоне HONOR Magic V3. Эти функции, включая AI Eraser, Face-to-Face Translation и HONOR Notes Live Translation, будут показаны на выставке IFA 2024 наряду с Magic V3.

Смартфон HONOR Magic V3, который был впервые представлен в Китае в прошлом месяце, создан для удобного и функционального пользовательского применения благодаря новым AI-функциям.

AI Eraser — это инструмент для редактирования изображений, который позволяет пользователям удалять нежелательные объекты. Face-to-Face Translation обеспечивает перевод в реальном времени для упрощения общения между людьми, говорящими на разных языках. HONOR Notes Live Translation предлагает моментальные переводы рукописных заметок, что будет полезно студентам, специалистам и туристам.

Кроме этих облачных функций, HONOR Magic V3 также включает в себя уникальный для компании помощник Magic Portal, который предоставляет индивидуальные рекомендации на основе привычек пользователей. Устройство позволяет открывать два плавающих окна разных приложений одновременно, что способствует многозадачности.

Компания также подтвердила запуск планшета Honor MagicPad 2 и ноутбука MagicBook Art 14, которые будут представлены на IFA 2024 5 сентября в Берлине.