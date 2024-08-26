Xiaomi официально сообщила, что Redmi Note 14 5G действительно существует. Недавнее обновление информации на портале IMEI GSMA подтвердило модель смартфона. Теперь, когда Redmi Note 14 5G официально анонсирован, можно с уверенностью сказать, что новая серия Redmi Note 14 будет анонсирована в следующем месяце.
Смартфоны новой серии будут именоваться: «Beryl», «Amethyst» и «Malachite». Уже упоминалось, что Redmi Note 14 Pro 5G будет известен под названием «Amethyst» и обладать номером модели O16U.
Это устройство оснастят процессором MediaTek Dimensity 6100+, эта информация была извлечена из исходного кода HyperOS. А настройки камеры будут варьироваться в зависимости от региона.
Теперь новые сведения подтверждают, что Redmi Note 14 5G замечен в базе IMEI с модельным номером 24094RAD4G, и он поддерживает быструю зарядку до 45 Вт. Высока вероятность, что устройство будет похоже на Redmi Note 13 5G.