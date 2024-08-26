Redmi Note 14 5G будет поддерживать быструю зарядку до 45 Вт

Xiaomi официально сообщила, что Redmi Note 14 5G действительно существует. Недавнее обновление информации на портале IMEI GSMA подтвердило модель смартфона. Теперь, когда Redmi Note 14 5G официально анонсирован, можно с уверенностью сказать, что новая серия Redmi Note 14 будет анонсирована в следующем месяце.

Смартфоны новой серии будут именоваться: «Beryl», «Amethyst» и «Malachite». Уже упоминалось, что Redmi Note 14 Pro 5G будет известен под названием «Amethyst» и обладать номером модели O16U.

Это устройство оснастят процессором MediaTek Dimensity 6100+, эта информация была извлечена из исходного кода HyperOS. А настройки камеры будут варьироваться в зависимости от региона.

Теперь новые сведения подтверждают, что Redmi Note 14 5G замечен в базе IMEI с модельным номером 24094RAD4G, и он поддерживает быструю зарядку до 45 Вт. Высока вероятность, что устройство будет похоже на Redmi Note 13 5G.