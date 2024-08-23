Новый цвет доступен только в одной конфигурации смартфона - 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища

HMD Skyline получил новый цвет, который увеличивает количество доступных вариантов до трех. Однако этот цвет пока доступен лишь в некоторых регионах и в одной конфигурации. Также представлен официальный магнитный чехол, который соответствует цветам устройства.

Когда HMD Skyline был запущен в прошлом месяце, он был представлен в двух цветах: Неоновый Розовый и Искаженный Черный. Теперь к ним добавился третий цвет под названием Голубой Топаз. HMD Global также анонсировала официальный чехол для телефона с магнитными вставками.

Новый Голубой Топаз доступен только в одной конфигурации — 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. На сегодняшний день этот вариант представлен только в некоторых европейских регионах.

Чехол для HMD Skyline имеет подкладку из микрофибры и сделан из 100% переработанного силикона. Магниты в чехле предназначены для совместимости с зарядными устройствами Qi2 и другими магнитными аксессуарами.