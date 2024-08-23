Xiaomi добавила в часы функцию Smart+, призванную улучшить шумоподавление во время разговоров

Xiaomi планирует представить свои новые смарт-часы Redmi Watch 5 Active на следующей неделе. Официальная премьера устройства запланирована на 27 августа, и компанией уже были опубликованы ряд тизеров, раскрывающих основные характеристики новинки.

Redmi Watch 5 Active будет иметь прямоугольный сенсорный экран размером 2 дюйма, который будет выполнен на основе OLED-технологии. Устройство позволит осуществлять звонки через Bluetooth, подключаясь к смартфону.

Кроме того, Xiaomi добавила в устройство функцию Clear+, которая предназначена для улучшения шумоподавления во время разговоров.

Сообщается, что часы могут работать до 18 дней без подзарядки, хотя для этого, вероятно нужно будет активировать функцию энергосбережения. Новинка будет работать на базе Xiomi HyperOS с интегрированным голосовым помощником Alexa и предложит отслеживание более 140 спортивных режимов. Также ожидаются традиционные функции мониторинга здоровья, включая измерение сердечного ритма, уровень кислорода в крови (SpO2) и анализ сна.