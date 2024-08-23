Сообщается, что Find X8 будет оснащен 6,7-дюймовым плоским экраном «1,5K»

Недавно Oppo Find X8 был замечен на реальных фотографиях и сегодня появились дополнительные сведения как о нем, так и о модели Find X8 Pro. Ожидается, что Find X8 будет представлен в Китае в октябре. В текущей утечке нет упоминаний о Pro-версии, но ранее сообщалось, что её релиз состоится одновременно с основной моделью, так как обе модели будут работать на платформе MediaTek Dimensity 9400.

Сообщается, что Find X8 получит 6,7-дюймовый "1.5K" плоский экран с частотой 120 Гц, который немного увеличился с 6,5" до 6,6". Телефон, по всей видимости, будет оснащён основной камерой на 50 мегапикселей, 50-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем и 3-кратной перископической камерой.

Энергоснабжение обеспечит аккумулятор ёмкостью 5600 мАч с поддержкой проводной зарядки на 100 Вт.

Find X8 будет оснащен стеклянной задней панелью и будет доступен в черном, белом, синем и розовом цветах. В то же время Find X8 Pro не будет выпускаться в розовом варианте, ограничиваясь черным, белым и синим. Эта модель предложит 6,8-дюймовый "1.5K" изогнутый дисплей, также 50 МП основную, 50 МП сверхширокоугольную и две телефотокамеры: 3x и перископическую на 10x. Аккумулятор Pro-версии будет на 5700 мАч с поддержкой зарядки 100 Вт.