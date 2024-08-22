Алекс рад, что с BCI ему легко контролировать игровой процесс

Второй пациент с нейронным имплантом Neuralink наслаждается игрой в Counter-Strike 2, применяя возможности интерфейса мозг-компьютер Link (BCI). Алекс, имеющий травму спинного мозга, получил имплант всего месяц назад, но уже успел оценить преимущества BCI, применяя его для игр и работы с CAD-программами. Есть надежда, что Link позволит ему управлять роботизированной рукой и инвалидной коляской, предоставив больше свободы действий.

До имплантации он играл в CS2 с помощью устройства Quadstick, которое представляло собой «джойстик с управлением губами» с датчиками для контроля движений. Однако для игры в динамичные шутеры, такие как CS2, требуется минимум два джойстика, что усложняло процесс игры на Quadstick.

Алекс с восторгом отмечает, как легко ему управлять через BCI: «Бегать получается очень плавно, и я могу смотреть в стороны, не двигаясь». Кроме того, он уже разработал специальное крепление для своего зарядного устройства, и Neuralink утверждает, что у их второго участника не наблюдалось снижения производительности BCI, что обнадеживает для дальнейших исследований.