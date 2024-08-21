Qualcomm утверждает, что чипсет на 30% быстрее своего предшественника и поддерживает оперативную память LPDDR5.

Qualcomm официально представила новый чипсет среднего класса Snapdragon 7s Gen 3. Компания подтвердила основные характеристики и анонсировала значительные улучшения производительности, а также намекнула на его доступность через несколько OEM-производителей, включая Samsung и Xiaomi.

С Snapdragon 7s Gen 3 Qualcomm расширяет линейку Snapdragon 7 Gen 3, которая уже включает Snapdragon 7 Gen 3 и Snapdragon 7 Plus Gen 3, применяемые в устройствах, таких как Honor 200 и OnePlus Nord 4.

Как и его предшественник Snapdragon 8s Gen 3, поддерживающий устройства, такие как Razr 50 Ultra, Snapdragon 7s Gen 3 использует аналогичные аппаратные компоненты, включая тот же технологический процесс TSMC N4P. Qualcomm пока не раскрыла спецификации GPU или NPU, но обозначила, что Snapdragon 7s Gen 3 включает: 1 ядро ARM Cortex-A720 (2,5 ГГц), 3 ядра Cortex-A720 (2,4 ГГц), 4 ядра Cortex-A520 (1,8 ГГц).

Кроме того, Qualcomm утверждает, что данный чипсет на 30% быстрее своего предшественника и предлагает улучшенные характеристики, включая Bluetooth 5.4 и поддержку оперативной памяти LPDDR5. Пока ни один производитель не подтвердил использование Snapdragon 7s Gen 3, но считается, что Qualcomm может представить его «Realme, Samsung, Sharp и Xiaomi» в ближайшие месяцы.