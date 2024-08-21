Монитор ASUS ROG SWIFT OLED PG27AQDP оснащен WOLED-панелью с QHD-разрешением 2560x1440 и максимальной частотой 480 Гц.

Компания ASUS анонсировала два новых игровых монитора ROG OLED «QHD» — PG27AQDP и XG27ACDNG, которые обеспечивают частоту обновления до 480 Гц. Эти модели созданы для удовлетворения потребностей геймеров в высокой частоте обновления. Оба монитора имеют 27-дюймовый экран и оснащены OLED-панелями высшего качества, которые предоставляют великолепное изображение и технологии для плавных и четких визуальных эффектов.

Модель ASUS ROG SWIFT OLED PG27AQDP включает WOLED-панель с разрешением QHD 2560x1440 и максимальной частотой 480 Гц, что делает её первой в своем роде.

ASUS внедрила новую схему субпикселей (RGWB) для повышения четкости изображения, а также предложила такие технологии, как OLED Anti-Flicker и Adjustable HDR, с гарантией до 3 лет.

Второй монитор, ROG STRIX OLED XG27ACDNG, построен на полуглянцевой QD-OLED панели и поддерживает частоту 360 Гц с тем же разрешением. Он также включает порт USB Type-C на 90 Вт и новый дизайн задней панели для улучшенной теплоотдачи. Обе модели предлагают аналогичные функции с трехлетней гарантией.