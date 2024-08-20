Как и его предшественник, POCO Pad 5G будет использовать чип Snapdragon 7s Gen 2 с 8 ГБ оперативной памяти

На этой неделе Xiaomi готовится представить еще один недорогой планшет. Хотя POCO Pad 5G не выйдет до 23 августа, его уже заметили на Geekbench, где были подтверждены несколько ключевых характеристик.

В последнее время Xiaomi активно запускает новые планшеты. Ранее компания в основном сосредотачивалась на своих смартфонах, а её планшеты занимали третье место по количеству моделей. Однако в этом году она выпустила примерно шесть новых устройств, среди которых готовящийся к выпуску Redmi Pad SE 8.7.

Кроме того, Xiaomi на подходе к запуску POCO Pad 5G, детали которого уже стали известны. Несмотря на то, что 5G-версия POCO Pad появится лишь 23 августа, многие технологические порталы уже заметили тестирование планшета на Geekbench. На данный момент устройство прошло лишь два теста, но оба демонстрируют идентичное оборудование.

Согласно недавней сертификации Geekbench, модель планшета обозначена как «24074PCD2I». Также ожидается, что POCO Pad 5G будет использовать чип Snapdragon 7s Gen 2 с 8 ГБ ОЗУ, как и его предшественник. Операционная система – Android 14 с наложенной HyperOS и 256 ГБ встроенной памяти.