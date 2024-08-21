Oppo F27 5G имеет 6,67-дюймовый OLED-дисплей (FHD+, 120 Гц) с яркостью 2100 нит

В июне этого года компания Oppo анонсировала прочный смартфон F27 Pro+, который обладает рейтингом IP69K и соответствует стандарту MIL-STD-810H. Теперь же компания представила более доступный и менее прочный телефон — Oppo F27 5G.

Oppo F27 5G имеет рейтинг защиты IP64, что делает его пыленепроницаемым, но с базовым уровнем водостойкости (модель не имеет защиты от водных струй, как у Pro+). Его 6,67-дюймовый OLED-дисплей (FHD+, 120 Гц) поддерживает работу с влажными руками и достигает пиковой яркости в 2100 нит, обеспечивая хорошую видимость на улице. Также стоит отметить, что экран является плоским, в отличие от изогнутого экрана модели Pro+.

Смартфон оснащён корпусом из прочного алюминия и закалённого стекла. Его вес составляет 187 г, а толщина — 7,69 мм. Хотя F27 не позиционируется как камерафон, он имеет интересный аксессуар — световое кольцо вокруг камеры, состоящей из 50 МП сенсора и 2 МП датчика глубины, а также светодиодной вспышки. Селфи-камера имеет разрешение 32 МП и встроена в экран.

Хотя Oppo не называет чипсет, предполагается использование Dimensity 6300 в сочетании с 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти. Устройство работает под управлением Android 14 с интерфейсом ColorOS.

Интересной функцией является BeaconLink, позволяющая создать локальное голосовое соединение через Bluetooth, напоминающее использование рации, с эффективным диапазоном около 200 метров.

Oppo F27 предлагает и AI Studio для обработки портретов в различных стилях, AI Eraser 2.0 для удаления нежелательных объектов на фото, а также функции для создания стикеров для соцсетей и AI Toolkit для транскрибирования и суммирования голосовых записей.