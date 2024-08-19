Xiaomi 15 Ultra будет работать на новом чипсете Snapdragon 8 Gen 4 и оснащаться дисплеем с тонкой рамкой

Согласно последним слухам устройства Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro появятся на рынке в середине осени. В то время как более продвинутая модель, Xiaomi 15 Ultra, планируется к выпуску в начале следующего года.

Недавняя утечка от DCS сообщила некоторые ключевые характеристики новинок. Xiaomi 15 Ultra, по слухам, будет работать на новом чипсете Snapdragon 8 Gen 4 и иметь дисплей с тонкими рамками.

Особенно интересен будет и комплект камер. Сообщается, что основной объектив будет иметь круглый дизайн и включать в себя четыре камеры, где главный сенсор будет 50-мегапикселей, дополненный новейшим расширенным перископическим модулем.

В отношении материала для корпуса, в тестировании находятся прототипы задней панели, выполненные из кожи, стекловолокна и керамики. Кожа придаёт устройству премиальный вид, однако подвержена повреждениям; стекловолокно легкое и крепкое, а керамика сочетает в себе эстетику и надежность.

Тем не менее стоит отметить, что данная информация является предварительной, и окончательные характеристики могут различаться.