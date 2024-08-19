Эти процессоры заменят нестабильные модели Raptor Lake Refresh четырнадцатого поколения

По неподтвержденным данным, новые процессоры Intel для десктопных компьютеров нового поколения планируются к выходу в октябре текущего года. Некоторые осведомители о технических новинках уже сообщили примерные характеристики 12 из 14 возможных моделей. Первым с информацией о чипах Intel Arrow Lake-S выступил пользователь @harukaze5719, после чего @jaykihn0 добавил более точные сведения.

Данные процессоры станут наследниками нестабильных моделей 14-го поколения Raptor Lake Refresh. Спецификации новых процессоров Intel представлены в таблице, однако следует подходить к этим данным с осторожностью.

На сегодняшний день данная таблица является наиболее полным источником сведений о грядущих чипах Intel. Однако, поскольку эта информация не была подтверждена компанией, ее точность не может быть гарантирована. Если слух о дате релиза 10 октября окажется точным, до анонса останется еще несколько месяцев. Компания уверяет, что новые процессоры будут существенно более энергосберегающими и не столкнутся с проблемами, которые затрудняли выпуск прежних моделей. Компании необходимо быстро представить эти чипы для восстановления своей репутации и уверенности инвесторов.