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10test
Чипы Arrow Lake могут иметь более низкую тактовую частоту, чем предыдущие процессоры Intel
Октябрьский релиз линейки Arrow Lake станет ключевым событием для рынка, поскольку возможности процессоров будут тщательно изучаться.

Сведения о процессорах Intel нового поколения Arrow Lake пробуждают интерес среди технических специалистов и поклонников технологий.

По данным инсайдера, речь идет о процессоре Core Ultra 9 285K или Core Ultra 9 275 с архитектурой 8+16, что указывает на наличие 8 мощных ядер (P-ядра) и 16 энергоэффективных ядер (E-ядра). Значительный рост частот между инженерным образцом чипа (ES) и квалификационным образцом (QS) может свидетельствовать о стабильности и улучшениях, внесенных Intel в окончательную версию чипов.

Квалификационные образцы (QS) представляют собой последние модели чипов перед их запуском в серийное производство, что делает их наиболее близкими к финальным версиям. В отличие от них, инженерные образцы (ES) больше напоминают прототипы, которые работают на сниженных частотах.

Тестовые частотные показатели 4,7 ГГц для ES и до 5,7 ГГц для QS показывают, что Intel продолжает работу над увеличением частот, но результаты текущих тестов вызывают сомнения в том, что новое поколение сможет превзойти прошлые архитектуры компании. 

Выход линейки Arrow Lake в октябре станет важным событием для рынка, так как возможности процессоров будут тщательно изучены в контексте производительности и энергоэффективности по сравнению с конкурентами.

#amd #intel #arrow lake #core ultra 9 285k #core ultra 9 275
Источник: tomshardware.com
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