Новинка будет представлена 16 сентября, вскоре после ожидаемого запуска конкурирующей модели Osmo Action 5 Pro от DJI

Похоже, что GoPro придерживается своего ежегодного цикла выпуска новой версии своей главной экшн-камеры. Hero 13 Black, следующая модель в линейке, уже успела появиться в списках Amazon.

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Согласно утечке, новинка будет выпущена 16 сентября, вскоре после ожидаемого запуска конкурента от DJI — Osmo Action 5 Pro. Рекламные фотографии из Amazon указывают на то, что Hero 13 Black очень похожа на Hero 12 Black, и акцент сделан на расширении возможностей аксессуаров, а не на серьезных обновлениях самой камеры.

Среди новых дополнений — макро-объектив с 3-кратным увеличением и сверхширокий модуль, расширяющий угол обзора до 177 градусов. Однако информация о характеристиках основной камеры Hero 13 Black пока не раскрыта, остаются неясными вопросы о сенсоре и частоте кадров.

Кроме того, GoPro планирует запустить новые крепления, такие как Magnetic Latch и Magnetic Latch Ball Joint, которые дополнят существующие аксессуары. Утечки также намекают на возможный релиз Hero 11 Black Mini, однако подробности о ней пока остаются неопределенными. Этот подход может оставить некоторых пользователей экшн-камер разочарованными, так как отсутствие значительных аппаратных обновлений может снизить интерес к Hero 13 Black для обладателей Hero 12 Black.