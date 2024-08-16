Chromebook будет оснащён процессором MediaTek Kompanio 838, заменяющим Snapdragon 7c Gen 2 в Chromebook Duet 3 и Chromebook Duet 5.

Lenovo — одно из самых известных имён на рынке Chromebook, и среди его широкого ассортимента есть линейка Chromebook Duet, представляющая 2-в-1 устройства с отсоединяемой клавиатурой. Прошло более двух лет с момента последнего анонса новой модели, но недавно появилась информация о её преемнике, раскрывающая важные детали.

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Как сообщает Chrome Unboxed, новая версия, которая будет называться Lenovo Chromebook Duet, уже в разработке. Похоже, компания возвращается к изначальному названию, использованному для первой версии. Доказательства подтверждения данного наименования поступили от cros.tech и Chromium Dash, сайтов, известных своим доступом к данным с серверов обновлений ChromeOS от Google.

Но это не единственное изменение. Lenovo также готовит новый 2-в-1 Chromebook с кодовым именем «Ciri», который будет работать на базе чипсета MediaTek, подобно выпущенной в 2020 году модели. Он будет оснащён процессором MediaTek Kompanio 838, заменяющим Snapdragon 7c Gen 2 в Chromebook Duet 3 и Chromebook Duet 5. Чипсет включает специализированный процессор ИИ под названием NPU 650, что позволяет ожидать интеграции ИИ-функций.

Новое устройство будет иметь 11-дюймовый дисплей, как у Chromebook Duet 3, с поддержкой стилуса и отсоединяемой клавиатурой. Ожидается, что устройство будет представлено в обычной и образовательной версиях, при этом последняя, вероятно, будет с прочным корпусом. Информации о более крупной модели, сменяющей 13,3-дюймовый Chromebook Duet 5, пока нет, но она может появиться позже.

Когда будет анонсирован Lenovo Chromebook Duet, пока неизвестно, хотя выставка IFA, проходящая в Берлине в сентябре, может стать отличной площадкой для презентации нового устройства.