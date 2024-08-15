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10test
Трио Google Pixel 9 использует ультразвуковой сканер отпечатков пальцев Qualcomm второго поколения
По сравнению с предыдущей моделью этот новый ультразвуковой сканер 3D Sonic Gen 2 работает на 50% быстрее.

Вчера были официально представлены новые смартфоны Google Pixel 9, Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL, которые получили ряд значительных усовершенствований по сравнению с моделями 2023 года. Одним из ключевых нововведений стал ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в OLED-дисплей, который заменил оптический сканер, использовавшийся в Pixel 8.

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По сравнению с предыдущей моделью, этот новый сканер Qualcomm 3D Sonic Gen 2 работает на 50% быстрее, что, по утверждению компании, делает его "самым быстрым в мире ультразвуковым сканером отпечатков под экраном".

Он также более надежен, так как способен эффективно работать с мокрыми пальцами и отсеивать подделки, отклоняя фальшивые изображения и слепки. Размер датчика составляет 8x8 мм.

Запланированные даты выхода устройств следующие: Pixel 9 и Pixel 9 Pro XL появятся в продаже на следующей неделе, а Pixel 9 Pro станет доступен в начале сентября.

#google #qualcomm #oled #pixel 9 #pixel 9 pro #pixel 9 pro xl #3d sonic gen 2
Источник: gsmarena.com
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