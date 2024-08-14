Хотя UM880 Pro не может использовать APU AMD Ryzen 9 8945HS, как его предшественник, он предлагает конфигурацию Ryzen 7 8845HS

Компания MINISFORUM представила новый мини-ПК под названием UM880 Pro, который теперь доступен по всему миру, спустя два месяца после его запуска в Китае. Этот мини-компьютер оснащен современным APU AMD Hawk Point.

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Компания в последнее время активно развивает свою продукцию, выпустив летом несколько устройств, включая мини-ПК MS-A1 и UH125 Pro, а также док-станцию DEG1 для внешних графических процессоров. UM880 Pro стал доступен для глобальных продаж примерно через два месяца после своего первичного анонса в Китае.

Для справки, в конце июня MINISFORUM представил UM890 Pro с аналогичным подходом. Теперь настала очередь UM880 Pro. Хотя UM880 Pro не может быть оснащен APU AMD Ryzen 9 8945HS, как его предшественник, он предлагает конфигурацию с Ryzen 7 8845HS.

Устройство имеет различные конфигурации ОЗУ и хранилища, на данный момент UM880 Pro доступен с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD, с возможностью расширения до 64 ГБ и 4 ТБ соответственно.