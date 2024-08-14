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10test
Google Pixel 9 Pro Fold выпущен с 16 ГБ оперативной памяти и 7-летними обновлениями ПО
Устройство оснащено чипом Tensor G4 и 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ встроенной памяти и аккумулятором емкостью 4650 мАч

Сегодня Google анонсировала свой складной телефон нового поколения, получивший название Pixel 9 Pro Fold. Компания начала свое участие в рынке складных устройств в 2022 году и с тех пор внесла множество обновлений в свое предложение. По характеристикам этот телефон во многом схож с последними моделями стандартной серии Pixel 9. Складной телефон конкурирует с такими устройствами, как Samsung Galaxy Z Fold 6, OnePlus Open и Vivo X Fold 3. 

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Pixel 9 Pro Fold имеет более привычные пропорции, чем его предшественник. Основной внешний дисплей имеет более широкое соотношение сторон. Как и в серии Pixel 9, новые формы устройства с закругленными углами создают удобство в использовании. Google заявляет, что корпус выполнен из многослойной стали с прочным алюминием аэрокосмического класса. Задняя часть включает прямоугольный модуль камеры с двумя датчиками. 

Внешний экран имеет размер 6,3 дюйма с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц, в то время как внутренний экран составляет 8 дюймов, с разрешением 2152 x 2076 пикселей и яркостью до 2700 нит. Основная камера на 48 МП дополнена 10,5 МП сверхширокоугольной и 10,8 МП телеобъективом. Устройство работает на чипе Tensor G4 и имеет до 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти с аккумулятором мощностью 4650 мАч. Устройство поставляется с Android 14, как и серия Pixel 9 и обеспечивается 7-летним обновлением ОС.

#google #android 14 #oneplus open #vivo x fold 3 #tensor g4 #pixel 9 pro fold #samsung galaxy z fold 6
Источник: gizmochina.com
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