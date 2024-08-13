Одно из ключевых нововведений - наличие в Pixel 9 тех же 12 ГБ оперативной памяти, что и в прошлогоднем 8 Pro, тогда как в базовой модели было 8 ГБ

В этом году Google планирует начать выпуск своего телефона раньше, запустив его в августе вместо октября, что привело к некоторым изменениям в линейке Pixel. Базовая модель осталась, но ее популярность снизилась, так как компания представила аналогичную Pro-версию.

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Google Pixel 9 имеет 6,3-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Компанией был заменён оптический сканер отпечатков на более современный ультразвуковой.

Из-за небольшого выреза на экране новый телефон стал чуть больше, чем прошлогодняя версия, хотя по-прежнему остаётся среди меньших Android-устройств. В сравнении с Pixel 9 Pro, размеры практически идентичны.

Внешне основное отличие заключается в наличии перископной камеры у Pro. Базовая модель использует стандартную конфигурацию с двумя камерами (широкая и ультраширокая), но технические показатели аналогичны. Основная камера осталась 50 МП с сенсором Samsung GNK 1/1.31" и стабилизацией OIS, а фронтальная теперь оснащена автофокусом, оставаясь при этом 10,5 МП.

Сверхширокоугольный модуль был значительно улучшен, теперь он оснащён 50-мегапиксельным сенсором (Sony IMX858, 1/2,51), в отличие от 12-мегапиксельного (1/2,8) в восьмой серии. Также стоит отметить, что Google наконец-то добавила возможность записи видео в 8K, так как основной сенсор GNK всегда это поддерживал.

Внутри устройства произошло заметное изменение в вычислительной мощности. Чип Tensor G4 включает одно основное ядро Cortex-X4, три ядра A720 и четыре ядра A520, что в общей сложности составляет 8 ядер — на одно меньше, чем в прошлом году. Важно, что модем Exynos 5400 стал более эффективным. Графический процессор Mali-G715 остался, по видимости, прежним, за исключением небольшого увеличения частоты.

Среди значительных нововведений — наличие 12 ГБ оперативной памяти даже в версии Pixel 9, что соответствует прошлогоднему 8 Pro; базовая модель имела 8 ГБ. Это особенно важно для оптимизации работы ИИ. Как и прежде, Google будет поддерживать эти устройства 7 лет с обновлениями. На старте телефон доступен в четырёх цветах, его конструкция выполнена из алюминия с защитой IP68.