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10test
Sharge представила внешний аккумулятор Qi2 Forged Carbon Fiber Power Bank
Компания Charge утверждает, что разработала два типа внешних аккумуляторов, основанных на технологии "unibody-forged"

Компания Sharge готовиться представить новые устройства из уникального материала, которые сочетают прочность и элегантный дизайн. Новая линейка Forged Carbon Fiber будет включать в себя обычный внешний аккумулятор USB-C для повседневного использования, а также устройство, специально созданное для iPhone с поддержкой MagSafe, способное работать с беспроводной зарядкой Qi2.

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Кованое углеродное волокно стало новым материалом для последних моделей Sharge. Этот почти гранитный состав был выбран благодаря своей устойчивости к повреждениям и меньшему весу по сравнению с традиционными металлическими или поликарбонатными вариантами.

Sharge заявляет, что применила технологию «unibody-forged» для разработки двух видов внешних аккумуляторов. CarbonBlade - это устройство USB type A/C с емкостью 10 000 мАч, которое должно стать более практичным аксессуаром, чем более мощный Shargeek 170.

Кроме того, CarbonMag станет преемником модели ICEMAG с RGB, предлагая варианты емкости 5000 мАч и 10 000 мАч, где только последняя будет поддерживать зарядку Qi2 до 15 Вт.

Sharge также подчеркивает, что кованое углеродное волокно делает новые модели очень тонкими и легкими: CarbonBlade весит всего 0.16 кг и имеет высоту 0,46 дюйма.

#usb-c #power bank #magsafe #qi2 #sharge #carbonblade #carbonmag #forged carbon fiber
Источник: notebookcheck.net
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