В сети появились скриншоты, свидетельствующие о том, что эта технология будет использоваться в следующем Mate 80

Хотя серия Huawei Mate 70 еще не поступила в продажу, слухи о следующем поколении Mate уже активно распространяются. По информации из недавней утечки, Mate 80 может предложить систему 3D-распознавания лиц под дисплеем.

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Это не вызывает особого удивления, так как Huawei настойчиво развивает технологии распознавания лиц в своих топовых устройствах. Согласно данным информатора под ником Fixed Focus Digital, в сети появился скриншот, намекающий на использование этой технологии в будущем Mate 80.

Вместе с тем, как сообщает Huawei Central, есть две главные проблемы, по которым такая система может не оказаться в новом телефоне. Во-первых, акцент в Mate 70 сделан на оптимизацию программного обеспечения и интеграцию нового чипа Kirin, который, по слухам, уже находится на стадии опытного производства.

Во-вторых, разработка 3D-распознавания лиц под дисплеем все еще на начальных этапах разработки. Хотя тесты начались, потребуются дополнительные усилия для достижения стабильной работы. Таким образом, реализация этой функции скорее ожидается в Mate 80.