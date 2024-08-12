Оба устройства используют технологию GaN, что делает их легкими и портативными

Lenovo анонсировала два зарядных устройства ThinkPlus. Эти модели относятся к серии «Light and Shadow» и могут одновременно заряжать несколько устройств. Один из адаптеров оснащен четырьмя портами: двумя USB-C и двумя USB-A.

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Четырехпортовый зарядный блок имеет мощность до 100 Вт и по утверждению Lenovo, способен полностью зарядить ноутбук ThinkBook 14 G6 за 99 минут. Однако это устройство подходит не только для ноутбуков — оно совместимо с различными протоколами зарядки и может использоваться для смартфонов, портативных игровых устройств и других аксессуаров.

Второй адаптер, ThinkPlus, имеет три порта: два USB-C и один USB-A, и способен предоставлять быструю зарядку мощностью до 140 Вт. Lenovo утверждает, что он может зарядить Apple MacBook Pro 14 примерно за 74 минуты.

Оба устройства используют технологию GaN, что делает их компактными и удобными для путешествий. Они также оснащены складными штырями и различными защитными функциями для безопасной работы.