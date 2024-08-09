Предполагается, что консоль будет основана на SoC Tegra 239 от NVIDIA с графическим процессором архитектуры Ampere

Согласно новой информации, новая консоль от Nintendo будет оборудована вторым кулером, который, вероятно, будет находиться в док-станции. Это породило у фанатов предположения о том, что док-станция может значительно улучшить производительность по сравнению с оригинальным Nintendo Switch. Кроме того, упоминается зарядное устройство мощностью 60 Вт, что может указывать на возможность быстрой зарядки для новой модели.

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Изначально выпуск Nintendo Switch 2 ожидался в конце 2024 года, но новые данные указывают на март 2025 года как наиболее вероятный срок. Презентация устройства запланирована на эту осень.

Считается, что консоль будет основана на SoC NVIDIA Tegra 239 с графическим процессором архитектуры Ampere, включая 1280 ядер CUDA и 8 процессорных ядер Cortex A78, а также 12 ГБ оперативной памяти. Ожидается поддержка технологий NVIDIA DLSS Super Resolution и Ray Reconstruction, хотя производительность может уступать даже Xbox Series S и Steam Deck. Наоки Ёсида из Square Enix намекнул на возможный порт Final Fantasy XIV для этой консоли в будущем.