Видеокарты Intel Arc являются экономически выгодными, а с выходом Battlemage можно ожидать появления еще более доступных моделей

Информация о новых видеокартах Intel Battlemage начала появляться еще в 2023 году. Если информация подтвердится, это станет отличным вариантом для геймеров, которые ищут доступные решения.

реклама

Известный китайский блогер Little Pigeon поделился свежими новостями о том, что релиз этих видеокарт планируется до конца 2024 года. По его утверждениям, Intel провела встречу с Asus, где обсуждали последние новости.

Блогер также отметил, что Battlemage обещает значительное увеличение производительности, хотя на конференции не было раскрыто больше информации.

Это согласуется с недавними слухами о том, что можно ожидать улучшений, несмотря на одинаковое количество ядер в текущих и будущих моделях. Однако стоит оставаться критически настроенными, ведь нет подтверждающих материалов.



