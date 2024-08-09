Заявленная скорость маршрутизатора достигает 3600 Мбит/с, данные передаются только на диапазонах 2,4 и 5 ГГц — 2822 Мбит/с на 5 ГГц и 688 Мбит/с на 2,4 ГГц

Asus представила новый маршрутизатор с поддержкой WiFi 7. Эта модель обещает впечатляющие скорости передачи данных и возможность создания ячеистой сети, что обеспечит отличное покрытие в просторных квартирах и домах.

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Asus ориентируется на геймеров, которые ищут быстрое и с минимальной задержкой соединение. Дизайн маршрутизатора явно рассчитан на эту аудиторию. Маршрутизатор оснащен четырьмя внешними антеннами. Устройство поддерживает стандарты WiFi 802.11 n/ac/ax/be, в том числе новый WiFi 7. Максимальная заявленная скорость достигает 3600 Мбит/с, при этом данные передаются только в диапазонах 2,4 и 5 ГГц — 2822 Мбит/с по 5 ГГц и 688 Мбит/с по 2,4 ГГц. Последний диапазон чаще используются старыми устройствами или теми, которым не нужна высокая скорость.

Маршрутизатор поддерживает OFDMA для одновременной работы нескольких устройств. Внутри установлен четырехъядерный процессор на 2 ГГц и 1 ГБ оперативной памяти. Присутствуют порты Ethernet WAN на 2,5 Гбит/с, четыре порта Gigabit Ethernet и USB 3.1 для подключения жестких дисков с медиаданными. Для гостей доступна отдельная сеть, также поддерживается ячеистая система.