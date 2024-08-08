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10test
AMD Ryzen 7 9700X разогнан до 5,8 ГГц с жидкостным охлаждением AIO
Оверклокер достиг этого показателя, используя все доступные инструменты AMD

Профессиональный оверклокер Skatterbencher разогнал 9700X до 5,8 ГГц в режиме одноядерной нагрузки. Он опубликовал детальное руководство по разгону, в котором объясняется, как это было сделано. Однако его достижения на этом не заканчиваются: Skatterbencher также успешно повысил частоту до 6 ГГц, используя стандартное жидкостное охлаждение AIO.

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Для достижения таких показателей оверклокер применил все доступные инструменты AMD: EXPO, Precision Boost Overdrive 2, Curve Optimizer, новейший Curve Shaper и внешние генераторы. Основной преградой на пути к частоте 5,8 ГГц стало искусственное ограничение Fmax в 5550 МГц. Для его преодоления пришлось воспользоваться PBO2, который позволил увеличить Fmax до 5,75 ГГц на 200 МГц.

Кроме того, внешний генератор тактовой частоты на 104,3 МГц позволил разогнать 9700X до требуемых частот с применением комбинации Curve Optimizer и Curve Shaper для снижения напряжения и повышения допустимой мощности. В итоге, к последующим тестам были достигнуты частоты 5,86 ГГц в простое и 5,758 ГГц в стресс-тестах.

#amd #zen 5 #aio #ryzen 7 9700x #expo #curve optimizer #precision boost overdrive 2
Источник: tomshardware.com
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6-ядерный AMD Ryzen 5 9600X разогнали до частоты 7 ГГц
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