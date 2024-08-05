Moto Tag также может служить удалённым затвором камеры для таких моделей, как Razr+ 2024 или Edge 50 Ultra

Motorola стала последней компанией среди производителей Android, официально выпустившей свой смарт-трекер, совместимый с функцией Find My Device, обходя Google. Этот девайс способен точно определять местоположение таких предметов, как ключи или багаж, а также, возможно, и нового складного смартфона, используя ту же сверхширокополосную (UWB) технологию, что и устройства Samsung Galaxy SmartTag 2 и Apple AirTag.

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Кроме того, Moto Tag может служить удалённым затвором камеры для таких моделей, как Razr+ 2024 или Edge 50 Ultra. С помощью встроенной кнопки владельцы могут также быстро найти свой телефон, заставив его издавать звук в случае потери.

Каждый Moto Tag рассчитан на год активного использования, а батареи CR2032 можно заменить после этого срока. Однако новый смарт-трекер имеет некоторые недостатки. Как и AirTag, он выполнен в виде диска, для крепления которого необходим совместимый чехол, который Motorola не предлагает. Что касается цветов, доступны Starlight Blue и Sage Green, при этом последний можно приобрести только в индивидуальной упаковке.