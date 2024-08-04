Доступ к ChatGPT будет бесплатным и не потребует регистрации в OpenAI.

На конференции WWDC 2024 в июне было показано множество новых возможностей Apple Intelligence для iOS 18 и других программных продуктов компании, однако эти функции еще не были внедрены на устройства. В отношении ChatGPT теперь известно, что его интеграция в iOS 18 произойдет до конца 2025 года.

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Согласно отчету MacRumors, на недавней встрече по итогам финансового квартала руководитель Apple Тим Кук подтвердил, что ChatGPT будет включен в iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia «в течение этого календарного года». Предположительно iOS 18 представят на iPhone примерно в сентябре.

Когда данная функция будет активирована, пользователи смогут направлять определенные запросы в ChatGPT через Siri, а также использовать его для помощи в составлении текстовых сообщений, писем и не только. Apple утверждает, что у пользователей будет возможность создавать изображения в различных стилях, используя последнюю модель GPT-4o. Доступ к ChatGPT будет бесплатным, и не потребуется регистрация в OpenAI, однако подписчики ChatGPT Plus смогут привязать свою учетную запись для получения дополнительного функционала.

Кроме того, Apple, похоже, рассматривает возможность интеграции других ИИ-ботов в Siri в будущем, среди которых может оказаться и Google Gemini. Также заметно, что специалисты Apple активно работают над тем, чтобы поднять Siri на уровень ChatGPT и Gemini.

Некоторые возможности Apple Intelligence уже доступны в бета-версии iOS 18.1 для разработчиков, однако, пока они не подходит для повседневного использования.