Графический процессор выполнен по технологии TSMC N6, имеет восемь ядер Xe, 1024 потоковых процессора и рабочую частоту 2000 МГц

В июне 2022 года компания Lanji представила свою видеокарту A380 Photon 6G OC. Сегодня производитель анонсировал новую белую версию – A380 Photon 6G OC W, которая выйдет в продажу 5 августа.

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Что касается дизайна, размеры этой видеокарты составляют 222x114x42 мм. Она обладает интегрированной конструкцией, объединяющей плату и верхнюю крышку, а также боковой подсветкой. Видеокарта оснащена двумя вентиляторами с функцией интеллектуального управления, имеет три разъёма DP 2.0 и один HDMI 2.0.

В плане характеристик, графический процессор использует технологию TSMC N6, включает 8 ядер Xe, 1024 потоковых процессора и рабочую частоту 2000 МГц, а также 6 ГБ видеопамяти GDDR6 с 96-битной шиной. Максимальное потребление энергии A380 Photon 6G OC W составляет 92 Вт, с 8-контактным разъемом питания. Также видеокарта имеет медную никелированную теплоотводную трубку и оснащена термопастой Xin Yue 7921.

По информации от Intel, A380 поддерживает все функции DirectX 12 Ultimate, включая аппаратно-ускоренную трассировку лучей и обеспечивает плавный игровой процесс в популярных играх при разрешении 1080p на 60 FPS и выше.