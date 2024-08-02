Новый чехол OnePlus Buds Pro 3 будет весить 61 г, что может повысить емкость аккумулятора

Ожидается, что новые флагманские беспроводные наушники от OnePlus будут представлены с обновленным зарядным чехлом и в различных цветах. Они, как предполагается, будут иметь более высокую цену по сравнению с предыдущей моделью Buds Pro 2 на момент релиза. По свежим утечкам были также раскрыты дополнительные характеристики нового устройства.

реклама

Согласно информации от источника SmartPrix, модель будет доступна в двух вариантах: Lunar Radiance (комбинация кремового и серебряного) и Midnight Opus (черный с двумя оттенками).

Также сообщается, что новый чехол будет весить 61 г, что может указывать на улучшение емкости аккумулятора; тем не менее, автономность Buds Pro 3 составит 43 часа — на час меньше, чем у Buds 3, и на 4 часа больше, чем у Pro 2.

Производитель планирует оснастить Pro 3 поддержкой LHDC 5.0 и двойными драйверами 6 мм/11 мм, а также улучшенной системой активного шумоподавления до 50 дБ.