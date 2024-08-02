С выходом One UI 7 Samsung предоставит пользователям возможность разделить всплывающее меню между уведомлениями и панелью управления ярлыками

Информация о пользовательском интерфейсе One UI 7.0 от Samsung, который должен выйти в середине или конце августа, была раскрыта известным инсайдером Samsung Ice universe на платформе Weibo.

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Предполагаемые обновления включают множество новых функций, которые Samsung предложит с последней версией Android. Среди изменений ожидаются новые системные иконки, обновлённый фоновый интерфейс, изменённая область управления внизу экрана блокировки и переработанные ярлыки приложений.

На основном экране пользователи смогут воспользоваться разнообразными виджетами различных размеров. Также будет представлен обновленный интерфейс приложения камеры.

С выходом One UI 7 Samsung предложит пользователям возможность разделить всплывающее меню между уведомлениями и панелью управления ярлыков. Кроме того, среди новшеств будут новые анимации для открытия и закрытия приложений, уведомлений и разблокировки.