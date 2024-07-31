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10test
Представлен Tecno Camon 30S Pro с чипом Helio G100 и магнитной беспроводной зарядкой
Tecno Camon 30S Pro имеет уникальный алгоритм, точно передающий оттенки кожи на снимках и интеллектуальный ластик, удаляющий нежелательные объекты и людей с фотографий

Новый смартфон Tecno, нацеленный на увлечения фотографией, представляет собой не только дебют нового чипсета MediaTek, но также является первым устройством Tecno, поддерживающим магнитную беспроводную зарядку. При этом он остается на уровне ниже модели Camon 30 Pro. 

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Серия Camon славится своими камерами, и модель 30S Pro не стала исключением. Её крупный круглый модуль камеры напоминает аналогичный у OnePlus 12R и включает 50-мегапиксельную камеру Sony IMX896 с размерами сенсора 1/1,56'' и размером пикселя 1 мкм. Основная камера предлагает оптическую стабилизацию и дополнена 2-мегапиксельным сенсором глубины. Также имеется 50-мегапиксельная фронтальная камера с автофокусом и двойной вспышкой.

Как и следовало ожидать от устройства для любителей фотографии, смартфон предлагает ряд функций для улучшения качества снимков. Среди них имеется уникальный алгоритм, который помогает точно воспроизводить оттенки кожи, несколько портретных режимов, а также интеллектуальный ластик для удаления лишних объектов и людей с фотографий. 

Что касается остальных характеристик, они тоже довольно впечатляющие. Экран представляет собой изогнутую AMOLED-панель размером 6,78 дюйма с частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью в 1300 нит. Также присутствует PWM-регулировка яркости. Внутри устройства работает процессор Helio G100 — новый 6-нм чипсет от компании MediaTek. Хотя устройство не поддерживает 5G, Tecno уверяет, что применённая технология позволяет модернизировать 4G до уровня 4,5G, что удваивает скорость передачи данных до 300 Мбит/с. Процессор сочетается с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Tecno Camon 30S Pro оснащён аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки на 45 Вт и впервые предлагает поддержку беспроводной зарядки. Кроме того, он может использовать специальный зарядный чехол для магнитной зарядки, достигая при этом скорости 20 Вт.

Смартфон Tecno Camon 30S Pro работает на базе операционной системы Android 14 и предлагается в трех цветовых вариантах: Interstellar Gray, Pearl Gold и Shi Silver Green. Информация о стоимости пока не раскрыта.

#mediatek #tecno #amoled #oneplus 12r #helio g100 #camon 30 pro #camon 30s pro
Источник: notebookcheck.net
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Tecno Camon 30S Pro получил чипсет Mediatek Helio G100
Представлен Tecno Camon 30S Pro с неанонсированным Helio G100 и беспроводной зарядкой
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