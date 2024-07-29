Компания планирует обновить наушники Ultra Open, а также модель QuietComfort Ultra Headphones

Надежный источник информации сообщил, что компания Bose в ближайшее время выпустит обновленные модели своих наушников QuietComfort Ultra и Ultra Open Earbuds. Хотя точная дата выхода пока не установлена, предварительные фотографии новинок уже появились.

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Компания Bose активно работает над обновлением своих премиальных беспроводных наушников, всего спустя несколько месяцев после презентации Ultra Open Earbuds. По информации от инсайдера, компания планирует не только обновить Ultra Open Earbuds, но также и более старую модель QuietComfort Ultra Headphones.

Сравнивая с недавним релизом Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, новые версии наушников QuietComfort Ultra и Ultra Open Earbuds имеют в основном косметические изменения. В настоящее время Bose предлагает оба устройства в черном и белом дымчатом цветах, однако QuietComfort Ultra также доступен в песчаном оттенке.

Ultra Open Earbuds получат новый цвет «Moonstone Blue», в то время как QuietComfort Ultra предусмотрены в оттенках «Diamond» и «Lunar Blue», более темный вариант предыдущего цвета. Дата выхода новых цветовых решений пока также не известна.