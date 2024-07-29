Новый чип Snapdragon 8 Gen 4 сможет обеспечить высокую производительность при меньшем потреблении

Согласно последним сведениям, Samsung Galaxy S25 Ultra получит тот же аккумулятор и зарядное устройство, что и его предшественник Galaxy S24 Ultra. Несмотря на это, источники указывают, что новый смартфон может демонстрировать лучшее время работы от батареи.

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Как сообщает вьетнамский инсайдер Discord, еще не представленный чип Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm, который, скорее всего, станет основой для Galaxy S25 Ultra и других ведущих Android-устройств в 2025 году, будет обладать значительно улучшенной энергоэффективностью графического процессора в сравнении с Snapdragon 8 Gen 3.

Такое усовершенствование может привести к более длительному времени работы от батареи Galaxy S25 Ultra, даже при одинаковом объеме аккумулятора 5000 мАч и 45 Вт скорости зарядки. Инсайдер отмечает, что эффективность ЦП Snapdragon 8 Gen 4 увеличилась значительно. Это свидетельствует о том, что новый чип сможет обеспечивать высокую производительность при меньшем потреблении энергии.