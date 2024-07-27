OnePlus Nord 4 получит опцию AI Best Face для устранения проблемы с закрытыми глазами на фото

Компания OnePlus анонсировала обширное обновление для своего смартфона Nord 4. Обновление будет доступно постепенно, и некоторые пользователи уже успели его установить, тогда как остальные получат его в течение ближайших одной-двух недель. Файл обновления имеет размер 6,25 ГБ и носит версию прошивки CPH2661_14.1.0.320.

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Основные улучшения в обновлении включают: опцию AI Best Face (что устраняет проблему закрытых глаз на групповом фото). Добавлена возможность Ultra HDR для фотосъемки ProXDR на Android, улучшая динамический диапазон изображений. Еще повышена общая производительность камеры для улучшения качества снимков.