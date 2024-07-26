Однако Apple не намерена оснащать серию iPhone 16 таким объемом памяти

С приближением презентации iPhone 16, которая состоится примерно через шесть недель, информацию о следующем поколении – iPhone 17 – обсуждают все активнее. В частности, новая модель iPhone 17 Slim будет иметь самую высокую стартовую цену среди всех iPhone. Аналитик Apple Минг-Чи Куо считает, что дизайн телефона должен будет убедить потребителей в устройстве, поскольку слухи о его характеристиках не представляют собой ничего особенного.

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Как сообщает свежий отчет, Apple, по всей вероятности, внедрит технологию Quad-Level-Cell (QLC) Universal Flash Storage, что позволит моделям iPhone 18 Pro иметь память до 2 ТБ. В настоящее время iPhone используют чипы Triple-Level-Cell (TLC), но новая QLC-накопитель на 33% плотнее, что обеспечивает большую ёмкость без увеличения размеров.

Китайские производители также планируют перейти на QLC с четвертого квартала этого года. Однако Apple не намерена использовать эту технологию в iPhone 16, оставив её для будущих моделей.