В прошлом чипы Google были медленнее и менее энергоэффективны, чем у конкурентов

Ожидается, что в следующем месяце будет представлен чип Tensor G4, который будет анонсирован вместе с новой серией смартфонов Google Pixel 9. В прошлом чипы от Google демонстрировали более низкую скорость и меньшую энергоэффективность по сравнению с конкурентами, так как компания продолжает использовать устаревшие технологии Samsung. Тем не менее в новых рекламных материалах Tensor G4 называется компанией «процессором меняющим правила игры», хотя конкретные показатели производительности пока не раскрыты.

реклама

В маркетинговых изображениях, представлены различные функции Pixel 9, а также упоминается, что Tensor G4 будет использовать новейший 4-нм процесс от Samsung. Последние тесты AnTuTu показали, что новая модель на 33% быстрее Tensor G3, но стоит отметить, что этот тест не является точным для полноценного сравнения производительности.

Скорее всего, Tensor G4 останется позади конкурентов, а настоящим прорывом станет Tensor G5, который может появиться в 2025 году с использованием 3-нм технологии TSMC.