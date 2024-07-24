Серия Flip не славится отличными камерами, но Z Flip 6 заметно превосходит своего предшественника, когда дело доходит до фотосъемки

Новая модель Z Flip от Samsung получила значительные обновления для камер. Модель Galaxy Z Flip 6 теперь оснащена двумя новыми датчиками: одним для основной съемки и другим для создания сверхшироких изображений. Основная камера обладает разрешением 50 МП, что существенно улучшает четкость снимков благодаря четырехпиксельному биннингу, который объединяет четыре пикселя в один. В стандартных настройках камеры телефон будет делать фотографии с разрешением 12 МП, что положительно сказывается на снимках в условиях недостаточной освещенности и при съемке динамичных сцен. Хотя селфи-камера осталась прежней, теперь алгоритмы Galaxy AI улучшают цифровой зум и обрабатывают изображения, уменьшая шум.

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Хотя серия Flip не славится выдающимися характеристиками камер, Z Flip 6 демонстрирует заметные улучшения в сравнении с предшественником при съемке фото. Тем не менее, он немного проигрывает в видео. В сравнении с Motorola razr 50 Ultra, Z Flip 6 выглядит более предпочтительно, но флагман Galaxy S24 остается впереди благодаря уникальной телефотокамере. В целом, основная камера показывает достойное качество, хотя конкуренты могут предложить больше деталей.