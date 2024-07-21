Благодаря инновации RDNA 4 компания получит возможность укрепить свои позиции в области производительности этой технологии, что особенно важно на высококонкурентном рынке консолей и видеокарт

Ранее сообщалось, что GPU AMD нового поколения претерпят значительные изменения в технологии трассировки лучей RDNA 4. Обновленные блоки RT интегрируют в видеокарты Radeon RX 8000 и консоли Sony PS5 Pro, что будут представлены в следующем году.

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AMD активно конкурирует с NVIDIA, что значительно опережает её в данной технологии. Первая технология трассировки лучей AMD RDNA 2 вышла в 2020 году, в то время как NVIDIA предложила данную микроархитектуру Turing в 2018 году.

Невзирая на выход RDNA 2, GPU AMD не смогли конкурировать с Turing и Ampere. NVIDIA продолжает демонстрировать значительное превосходство с текущими видеокартами.

С нововведениями в RDNA 4, у компании есть возможность усилить свои позиции в производительности этой технологии, что особенно важно в условиях острого соперничества на рынке консолей и видеокарт. Ожидается, что RDNA 4 будет представлен в начале 2025 года с чипами Navi 48 и Navi 44.

Согласно информации пользователя @Kepler_L2, улучшения трассировки лучей в RDNA 4 будут включать большие коррективы: