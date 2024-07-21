Ранее сообщалось, что GPU AMD нового поколения претерпят значительные изменения в технологии трассировки лучей RDNA 4. Обновленные блоки RT интегрируют в видеокарты Radeon RX 8000 и консоли Sony PS5 Pro, что будут представлены в следующем году.
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AMD активно конкурирует с NVIDIA, что значительно опережает её в данной технологии. Первая технология трассировки лучей AMD RDNA 2 вышла в 2020 году, в то время как NVIDIA предложила данную микроархитектуру Turing в 2018 году.
Невзирая на выход RDNA 2, GPU AMD не смогли конкурировать с Turing и Ampere. NVIDIA продолжает демонстрировать значительное превосходство с текущими видеокартами.
С нововведениями в RDNA 4, у компании есть возможность усилить свои позиции в производительности этой технологии, что особенно важно в условиях острого соперничества на рынке консолей и видеокарт. Ожидается, что RDNA 4 будет представлен в начале 2025 года с чипами Navi 48 и Navi 44.
Согласно информации пользователя @Kepler_L2, улучшения трассировки лучей в RDNA 4 будут включать большие коррективы:
- Технологию пересечения с двойной трассировкой лучей
- Преобразование узла экземпляра RT
- Узел RT 64B
- Трехпарная оптимизация трассировки лучей
- Измененные флаги, закодированные в барицентрическом режиме, для упрощения обнаружения процедурных узлов
- Улучшение занимаемой площади BVH
- Поддержка RT для пересечения OBB и узлов экземпляра