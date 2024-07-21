Для динамичных игр дисплей имеет очень быстрое время отклика 0,03 мс, что позволяет минимизировать ореолы

Компания Raytheon анонсировала новый игровой монитор DQ27F240E. Это устройство предназначено для геймеров и оснащено 26,5-дюймовым QD-OLED дисплеем с частотой обновления 240 Гц. Хотя запуск монитора первоначально планировался на 5 июля.

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Дисплей предлагает множество функций для игр. Разрешение 2560 x 1440 (WQHD) обеспечивает чёткое изображение, а высокая частота обновления способствует удобному геймплею с минимальными артефактами. Для динамичного игрового процесса монитор может похвастать сверхбыстрым временем отклика от серого к серому 0,03 мс, что сводит к минимуму эффекты двоения.

QD-OLED панель предлагает 99% охвата цветовой гаммы DCI-P3, благодаря чему цвета становятся яркими и насыщенными. Пиковая яркость 1000 нит делает монитор подходящим для HDR-контента, а поддержка FreeSync исключает разрывы изображения. Антибликовое AR-покрытие способствует комфортной игре, минимизируя отвлекающие факторы.

Кроме того, DQ27F240E оснащён множеством портов, включая 2 порта HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB-C, обеспечивая разнообразные варианты подключения для игровых платформ и ПК.