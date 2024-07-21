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10test
Новый монитор Raytheon будет оснащен 27-дюймовой панелью QD-OLED с частотой обновления 240 Гц
Для динамичных игр дисплей имеет очень быстрое время отклика 0,03 мс, что позволяет минимизировать ореолы

Компания Raytheon анонсировала новый игровой монитор DQ27F240E. Это устройство предназначено для геймеров и оснащено 26,5-дюймовым QD-OLED дисплеем с частотой обновления 240 Гц. Хотя запуск монитора первоначально планировался на 5 июля.

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Дисплей предлагает множество функций для игр. Разрешение 2560 x 1440 (WQHD) обеспечивает чёткое изображение, а высокая частота обновления способствует удобному геймплею с минимальными артефактами. Для динамичного игрового процесса монитор может похвастать сверхбыстрым временем отклика от серого к серому 0,03 мс, что сводит к минимуму эффекты двоения.

QD-OLED панель предлагает 99% охвата цветовой гаммы DCI-P3, благодаря чему цвета становятся яркими и насыщенными. Пиковая яркость 1000 нит делает монитор подходящим для HDR-контента, а поддержка FreeSync исключает разрывы изображения. Антибликовое AR-покрытие способствует комфортной игре, минимизируя отвлекающие факторы.

Кроме того, DQ27F240E оснащён множеством портов, включая 2 порта HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB-C, обеспечивая разнообразные варианты подключения для игровых платформ и ПК.

#hdmi #usb-c #raytheon #qd-oled #dq27f240e
Источник: gizmochina.com
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