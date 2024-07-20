Xiaomi представила часы премиум-класса, доступный смарт-браслет и наушники Buds 5

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь всегда старается удивить зрителей на своих мероприятиях, и текущая презентация не стала исключением. Компания представила новые складные устройства, а также разнообразные носимые гаджеты — премиальные спортивные часы, доступный, но функциональный смарт-браслет и удобные наушники TWS.

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Xiaomi Watch S4 Sport — это премиум-устройство с титановым корпусом и сапфировым стеклом. Часы предлагаются с четырьмя видами ремешков: фторэластомера, силикона, плетёного варианта и титана. Они идеально подходят для активного отдыха, способны выдерживать погружение на глубину до 30 метров и имеют сертификат EN13319 для дайвинга. Часы также поддерживают GNSS и предлагают функции офлайн-карт без необходимости в телефоне, благодаря eSIM.

Гаджет имеет 1,43-дюймовый OLED-дисплей с пиковой яркостью 2200 нит для чтения на улице. Xiaomi удалось уместить внутри удивительно большую батарею емкостью 586 мАч. Датчик частоты сердечных сокращений и кислорода в крови на задней панели также защищен сапфировым стеклом. Xiaomi утверждает, что датчик достигает точности 97,2%.

Xiaomi Band 9 является более доступным вариантом и предлагается с металлическим и керамическим корпусами. Браслет поддерживает до 21 дня работы без подзарядки и совместим с NFC для сценариев использования как автомобильные ключи.

Xiaomi Buds 5 — легкие наушники весом 4,2 г, обеспечивающие 6,5 часов непрерывного воспроизведения и поддержку аудиокодека Qualcomm aptX Lossless. Они устойчивы к влаге, имеют активное шумоподавление и предлагают функцию пространственного аудио.