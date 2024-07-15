Новое зарядное устройство Nomad мощностью 65 Вт имеет два порта USB Type-C и встроенную беспроводную зарядную панель

Современные умные гаджеты становятся все более изощренными, упрощая жизнь множеством способов. Тем не менее, один из ключевых недостатков остается актуальным для большинства электронных приборов — это продолжительность работы батареи. Обязательная периодическая подзарядка может быть неудобной, и часто люди забывают зарядить свои устройства или оставляют зарядник дома. Новинка на рынке — адаптер питания Nomad Apple Watch Edition мощностью 65 Вт — предлагает изящное и инновационное решение этой дилеммы.

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Многие смарт-часы не поддерживают зарядку через USB Type-C и поставляются с собственным зарядным стандартом. Это требует от пользователей брать с собой выходя из дома отдельные кабели для телефона и часов.

Новейшее зарядное устройство Nomad GAN мощностью 65 Вт устраняет это неудобство, с помощью наличия двух портов USB Type-C и встроенной беспроводной зарядной панели, объединенных в одном устройстве. Это дает возможность заряжать Apple Watch, AirPods и телефон одновременно с помощью одного зарядника.

Зарядное устройство Nomad мощностью 65 Вт объединяет все эти возможности в чрезвычайно компактном корпусе. Оно даже меньше, чем адаптер Apple мощностью 61 Вт, поставляемый с MacBook. Этот новый адаптер представляет собой эффективное и миниатюрное решение для зарядки мобильных устройств.